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Сегодня, 19:56

Чилийского теннисиста дисквалифицировали на семь лет за участие в договорных матчах

Иван Шитик
Корреспондент
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Чилийский теннисист Мичел Верньер Кинтерос был дисквалифицирован на семь лет за участие в договорных матчах, сообщает сайт органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Срок дисквалификации 29-летнего теннисиста завершится 30 августа 2029 года.

Также на него наложен штраф в размере 15 тысяч евро и 7,5 тысячи евро условно.

Отмечается, что чилиец признал получение денег за «влияние на результаты матчей» в 2018 году.

Наивысшее достижение в карьере Кинтероса — 664-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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