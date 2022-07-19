Чилийского теннисиста дисквалифицировали на семь лет за участие в договорных матчах

Чилийский теннисист Мичел Верньер Кинтерос был дисквалифицирован на семь лет за участие в договорных матчах, сообщает сайт органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Срок дисквалификации 29-летнего теннисиста завершится 30 августа 2029 года.

Также на него наложен штраф в размере 15 тысяч евро и 7,5 тысячи евро условно.

Отмечается, что чилиец признал получение денег за «влияние на результаты матчей» в 2018 году.

Наивысшее достижение в карьере Кинтероса — 664-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).