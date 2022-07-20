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Сегодня, 15:24

Рублев победил Беранкиса в двух сетах и вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Гамбурге (Германия).

В первом круге россиянин победил литовца Рикардаса Беранкиса в двух сетах — 6:3, 6:4.

Во втором круге Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Черундоло.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Рикардас Беранкис (Литва, LL) — 6:3, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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