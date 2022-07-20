Рублев победил Беранкиса в двух сетах и вышел во второй круг турнира в Гамбурге
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Гамбурге (Германия).
В первом круге россиянин победил литовца Рикардаса Беранкиса в двух сетах — 6:3, 6:4.
Во втором круге Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Черундоло.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Рикардас Беранкис (Литва, LL) — 6:3, 6:4
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