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Сегодня, 19:14

Хачанов обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Россиянин Карен Хачанов обыграл итальянца Фабио Фоньини в 1/8 турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 6:3, 7:5.

За матч Хачанов сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4 попыток. На счету Фоньини — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8 попыток.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Филип Крайинович (Сербия).

Ранее на турнире в Гамбурге россиянин подвергся ограблению.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 7) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 7:5

Теннис
Карен Хачанов
Фабио Фоньини
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