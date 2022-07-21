Хачанов обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Россиянин Карен Хачанов обыграл итальянца Фабио Фоньини в 1/8 турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 6:3, 7:5.
За матч Хачанов сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4 попыток. На счету Фоньини — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8 попыток.
В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Филип Крайинович (Сербия).
Ранее на турнире в Гамбурге россиянин подвергся ограблению.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 7) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 7:5
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