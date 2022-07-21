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Сегодня, 14:56

Карена Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российского теннисиста Карена Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге (Германия).

«Карен на этой неделе играет на турнире в Гамбурге, у него наладилась игра, он чувствует себя превосходно, но в четверг произошло крайне неприятное событие: номер Карена обчистили грабители, вытащили всё даже из сейфа. Сейчас специальные службы принимают меры по идентификации грабителей», — приводит РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.

В матче первого круга турнира в Гамбурге, который состоялся 18 июля, Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах — 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Сегодня, 21 июля россиянину предстоит встреча в рамках второго круга с итальянцем Фабио Фоньини. Начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220721/khachanov-1804035280.html
Теннис
Карен Хачанов
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