Карена Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге

Российского теннисиста Карена Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге (Германия).

«Карен на этой неделе играет на турнире в Гамбурге, у него наладилась игра, он чувствует себя превосходно, но в четверг произошло крайне неприятное событие: номер Карена обчистили грабители, вытащили всё даже из сейфа. Сейчас специальные службы принимают меры по идентификации грабителей», — приводит РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.

В матче первого круга турнира в Гамбурге, который состоялся 18 июля, Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах — 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Сегодня, 21 июля россиянину предстоит встреча в рамках второго круга с итальянцем Фабио Фоньини. Начало — в 17.00 (мск).