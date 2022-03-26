Медведев в двух сетах победил Маррея на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев победил британца Энди Маррея во втором круге турнира в Майами. Россиянин взял верх в двух сетах — 6:4, 6:2.

За 1 час 30 минут матча 26-летний Медведев выполнил четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 34-летний Маррей один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Ранее другой представитель России — Карен Хачанов — завершил выступления на турнире.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:2