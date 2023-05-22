Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:40

Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP. 21 мая он стал победителем «Мастерса» в Риме, в финале переиграв датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

Второе место по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас, третий — серб Новак Джокович.

В топ-10 — россияне Андрей Рублев (6) и Карен Хачанов (9).

Чемпионская гонка ATP от 22 мая:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 4300

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3455

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2745

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2590

5 (5). Янник Синнер (Италия) — 2275

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 2215

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 2125

8 (8). Тэйлор Фритц (США) — 1825

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1540

10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1445

42 (41). Аслан Карацев — 528

57 (56). Александр Шевченко — 444

79 (79). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 325

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Хольгер Руне
1
Читайте также
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев обошел Джоковича и поднялся на второе место в рейтинге ATP, лидер — Алькарас
«Не думал, что на такое способен». Медведев покорил Рим и впервые стал чемпионом на грунте
Король римского грунта! Медведев сенсационно выиграл «мастерс» на ненавистном покрытии
Медведев — об игре на грунте: «Сказал тренеру: «Не знаю, что происходит, но я чувствую себя потрясающе»
Медведев — о победе над Руне: «Определенно сейчас я люблю грунт намного больше»
Чесноков: «Медведев — лучший теннисист в мире прямо сейчас! Его невозможно остановить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев прокомментировал победу на турнире в Риме
Новости
RSS RSS
Все новости