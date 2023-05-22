Тарпищев считает, что Медведев способен сместить Алькараса с первого места в рейтинге ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянин Даниил Медведев способен опередить испанца Карлоса Алькараса в рейтинге ATP.

«Никто не ожидал, что Даня так хорошо выступит на грунте, но он молодец, его игра радует. Заработал тысячу очков, вышел на второе место в рейтинге и вполне способен обойти Алькараса. В Риме он выиграл 20-й турнир — это тоже серьезное достижение. Буду звонить, поздравлять его», — цитирует Тарпищева ТАСС.

21 мая Медведев в финале турнира ATP в Риме обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 7:5.