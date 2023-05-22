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Сегодня, 08:17

Медведев обошел Джоковича и поднялся на второе место в рейтинге ATP

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP.

После победы над датчанином Хольгером Руне (7:5, 7:5) в финале «Мастерса» в Риме Медведев набрал 6330 очков и обошел серба Новака Джоковича.

Лидирует — испанец Карлос Алькарас.

На 6-е место, сместив россиянина Андрея Рублева, поднялся финалист Рима-2023 Руне. Рублев опустил на строчку ниже.

Рейтинг ATP от 22 мая:

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6815

2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6330

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 5955

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4915

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4775

6 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4375

7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4270

8. Янник Синнер (Италия) — 3435

9. Тэйло Фритц (США) — 3390

10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065

11. Карен Хачанов (Россия) — 2945

84 (93). Александр Шевченко (Россия) — 703

98 (103) Роман Сафиуллин (Россия) — 647

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Хольгер Руне
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