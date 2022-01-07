Россия — Канада: время начала и где смотреть прямую трансляцию полуфинала ATP Cup
23:00
Утром 8 января в Сиднее (Австралия) сборная России по теннису сыграет против Канады в полуфинале ATP Cup. Россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проведут свои игры с Феликсом Оже-Альяссим и Денисом Шаповаловым.
Матч Россия — Канада начнется в 05.00 по московскому времени. Первыми сыграют Денис Шаповалов и Роман Сафиуллин, вторыми — Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим (не ранее 07.30).
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Россия — Канада на ATP Cup. Видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.
Ранее россияне обыграли итальянцев (Янника Синнера и Маттео Берреттини) со счетом 2:1.
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