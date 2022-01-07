Сборная Испании победила Польшу и вышла в финал ATP Cup-2022, где может сыграть с Россией

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут одержал победу над Хубертом Хуркачем в матче 1/2 финала ATP Cup-2022.

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты и завершилась со счетом 7:6, 2:6, 7:6 в пользу Баутиста-Агута.

Ранее испанец Пабло Карреньо-Буста победил поляка Яна Зелиньского — 6:2, 6:1.

Таким образом, сборная Испании победила Польшу и вышла в финал ATP Cup. В другой полуфинальной игре команда России сыграет с Канадой.

Сидней (Австралия)

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Испания — Польша — 2:0

Роберто Баутиста Агут — Хуберт Хуркач — 7:6, 2:6, 7:6

Пабло Карреньо Буста — Ян Зелински — 6:2, 6:1