Сборная Испании победила Польшу и вышла в финал ATP Cup-2022, где может сыграть с Россией
13:55
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут одержал победу над Хубертом Хуркачем в матче 1/2 финала ATP Cup-2022.
Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты и завершилась со счетом 7:6, 2:6, 7:6 в пользу Баутиста-Агута.
Ранее испанец Пабло Карреньо-Буста победил поляка Яна Зелиньского — 6:2, 6:1.
Таким образом, сборная Испании победила Польшу и вышла в финал ATP Cup. В другой полуфинальной игре команда России сыграет с Канадой.
Сидней (Австралия)
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Испания — Польша — 2:0
Роберто Баутиста Агут — Хуберт Хуркач — 7:6, 2:6, 7:6
Пабло Карреньо Буста — Ян Зелински — 6:2, 6:1
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