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Россия — Германия: где посмотреть полуфинал ATP Cup 2021

23:00
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP

6 февраля в Мельбурне (Австралия) сборная России по теннису сыграет против Германии в полуфинале ATP Cup. Игра начнется в 02.00 (мск).

Россию на турнире представляют: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Евгений Донской (капитан).

Россияне обыграли Аргентину (2:1) и Японию (2:1) и с первого места в группе вышли в плей-офф турнира.

Следить за трансляцией матча Россия — Германия вы можете на сайте «СЭ» или с помощью видеотрансляции на «Матч ТВ».

Подробную информацию об ATP Cup-2021 можно посмотреть здесь.

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