Надаль не сыграет за сборную Испании в полуфинале ATP Cup против Италии

Испанец Рафаэль Надаль не выступит за сборную своей страны в полуфинале ATP Cup против команды Италии.

«Рафа прикладывает максимум усилий, чтобы поскорее вернуться на корт. Он объективно не был готов к матчам группового этапа, но с каждым днем ему становится лучше», — приводит слова капитана команды Пепе Вендреля Tennis Majors.

Напомним, что Надаль снялся с матчей группового этапа из-за проблем со спиной.