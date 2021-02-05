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Надаль не сыграет за сборную Испании в полуфинале ATP Cup против Италии

20:53
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Испанец Рафаэль Надаль не выступит за сборную своей страны в полуфинале ATP Cup против команды Италии.

«Рафа прикладывает максимум усилий, чтобы поскорее вернуться на корт. Он объективно не был готов к матчам группового этапа, но с каждым днем ему становится лучше», — приводит слова капитана команды Пепе Вендреля Tennis Majors.

Напомним, что Надаль снялся с матчей группового этапа из-за проблем со спиной.

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