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Хуркач победил в Метце и выиграл третий титул в сезоне

18:10

В финале теннисного турнира во французском Метце первый сеяный поляк Хуберт Хуркач обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту.

Для поляка это третий титул в сезоне и четвертый в карьере. Он не проиграл ни одного финала.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — 7:6 (7:2), 6:3

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Иван Шитик все материалы автора

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