Хуркач победил в Метце и выиграл третий титул в сезоне

В финале теннисного турнира во французском Метце первый сеяный поляк Хуберт Хуркач обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту.

Для поляка это третий титул в сезоне и четвертый в карьере. Он не проиграл ни одного финала.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — 7:6 (7:2), 6:3