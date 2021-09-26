Хуркач победил в Метце и выиграл третий титул в сезоне
18:10
В финале теннисного турнира во французском Метце первый сеяный поляк Хуберт Хуркач обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту.
Для поляка это третий титул в сезоне и четвертый в карьере. Он не проиграл ни одного финала.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — 7:6 (7:2), 6:3
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