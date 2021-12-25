Джокович может пропустить ATP Cup
16:27
Сербский теннисист Новак Джокович пропустит ATP Cup, пишет Blic.
По данным источника, ближе к Новому году спортсмен также примет решение по поводу своего участия в чемпионате Австралии. На данный момент Джокович продолжает предсезонные сборы в Белграде, а свободное время проводит с семьей.
Первая ракетка мира может пропустить Australian Open из-за необходимости вакцинироваться от коронавируса.
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