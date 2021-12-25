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Джокович может пропустить ATP Cup

16:27
Новак Джокович. Фото Getty Images
Новак Джокович. Фото Getty Images
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Сербский теннисист Новак Джокович пропустит ATP Cup, пишет Blic.

По данным источника, ближе к Новому году спортсмен также примет решение по поводу своего участия в чемпионате Австралии. На данный момент Джокович продолжает предсезонные сборы в Белграде, а свободное время проводит с семьей.

Первая ракетка мира может пропустить Australian Open из-за необходимости вакцинироваться от коронавируса.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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