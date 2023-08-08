Раонич и Пол пробились во второй круг турнира в Торонто

Американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг турнира в Торонто. В трех сетах он переиграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 3:6, 6:4.

Также во второй круг пробились канадец Милош Раонич и серб Миомир Кецманович.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Милош Раонич (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:7 (12:14), 7:6 (7:4), 6:3

Миомир Кецманович (Сербия) — Кристиан Гарин (Чили) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4

Томми Пол (США) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 3:6, 6:4