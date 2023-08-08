Монфис вышел во второй круг турнира в Торонто
Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл в первом круге турнира в Торонто. В трех сетах он победил американца Кристофера Юбенкса.
Другой француз Адриан Маннарино в двух сетах потерпел поражение от японца Таро Даниэля.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) — Кристофер Юбенкс (США) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:1
Таро Даниэль (Япония) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:5), 6:4
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