Надаль о номинации на премию Laureus: «Это огромная честь, но в этом году награду заслужил Месси»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал то, что попал в номинацию «Спортсмен года» от Laureus.

«Для меня огромная честь попасть в число номинантов на премию «Спортсмен года» по версии Laureus, но в этом году... Давай, Лео Месси, ты это заслужил», — написал Надаль в соцсетях.

Также на эту награду претендуют футболист Килиан Мбаппе, баскетболист Стефен Карри, гонщик Макс Ферстаппен и легкоатлет Арман Дюплантис.