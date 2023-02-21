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Надаль о номинации на премию Laureus: «Это огромная честь, но в этом году награду заслужил Месси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал то, что попал в номинацию «Спортсмен года» от Laureus.

«Для меня огромная честь попасть в число номинантов на премию «Спортсмен года» по версии Laureus, но в этом году... Давай, Лео Месси, ты это заслужил», — написал Надаль в соцсетях.

Также на эту награду претендуют футболист Килиан Мбаппе, баскетболист Стефен Карри, гонщик Макс Ферстаппен и легкоатлет Арман Дюплантис.

Лионель Месси
Рафаэль Надаль
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