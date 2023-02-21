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Сегодня, 17:36

Турсунов назвал Кирьоса сильной личностью и похвалил его за индивидуальность

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, поделился мыслями об австралийце Нике Кирьосе.

«Игроки боятся показывать свою индивидуальность, высказывать свое мнение, потому что в наши дни все, что вы говорите, может быть искажено. Так что теннисисты в целом просто боятся быть собой в отличие от Кирьоса. Вот почему я думаю, что Ник Кирьос собирает полные стадионы, на которых играет. Его достаточно раз штрафовали, но Кирьос не возражает против этого. Ник — очень сильная личность», — сказал Турсунов в подкасте Крейга Шапиро.

На данный момент Кирьос восстанавливается после операции, которая была проведена в январе. Из-за нее он не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии. Сообщалось, что Кирьос планирует вернуться в ATP-тур на турнире в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 19 марта.

Теннис
Дмитрий Турсунов
Ник Кирьос
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