Рууд и Зверев сыграют в рамках 1/2 финала Roland Garros 7 июня

Норвежский теннисист Каспер Рууд сыграет с немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в пятницу, 7 июня. Начало — не ранее 18:30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Рууд — Зверев бесплатно можно посмотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу встречи.

Зверев на этом турнире выбил рекордсмена турнира Рафу Надаля (6:3, 7:6 (7:5), 6:3), бельгийца Давида Гоффена (7:6 (7:4), 6:2, 6:2), нидерландца Таллона Грикспура (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3), датчанина Хольгера Руне (4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2) 6:2) и Алекса де Минаура из Австралии (6:4, 7:6 (7:5), 6:4).

Двукратный финалист турнира Рууд в этом году победил бразильца Фелипе Мелижени Алвеса (6:3, 6:4, 6:3), испанца Алехандро Давидовича-Фокину (7:6 (7:5), 1:6, 6:3, 4:6, 6:3), аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:4, 1:6, 6:2, 6:2), американца Тэйлора Фритца (7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:2) и прошел серба Новака Джоковича, который снялся с 1/4 финала из-за разрыва мениска.