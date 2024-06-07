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Карлос Алькарас — Янник Синнер: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Алькарас и Синнер сыграют в рамках 1/2 финала Roland Garros 7 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер сыграют в рамках 1/2 финала турнира «Большого шлема» Roland Garros в пятницу, 7 июня. Матч пройдет на корте Филиппа Шатрье. Начало — не ранее 15.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Алькарас — Синнер бесплатно можно посмотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу встречи.

Синнер в этом розыгрыше Открытого чемпионата Франции проиграл лишь один сет. На своем пути итальянец обыграл американца Криса Юбэнкса (6:3, 6:3, 6:4), француза Ришара Гаске (6:4, 6:2, 6:4), россиянина Павла Котова (6:4, 6:4, 6:4), француза Корентена Муте (2:6, 6:3, 6:2, 6:1) и болгарина Григора Димитрова (6:2, 6:4, 7:6 (7:3).

Алькарас тоже отдал лишь один сет на своем пути к полуфиналу. Испанец обыграл американца Джей Джей Вольфа (6:1, 6:2, 6:1), нидерландца Йеспера де Йонга (6:3, 6:4, 2:6, 6:2), американца Себастьяна Корду (6:4, 7:6 (7:5), 6:3), канадца Феликса Оже-Ольяссима (6:3, 6:3, 6:1) и грека Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:3), 6:4).

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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