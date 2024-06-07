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Сегодня, 13:18

Зверев урегулировал дело о нападении на свою бывшую девушку

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев урегулировал дело о нападении на свою бывшую девушку Бренду Патеа, сообщает журналист Джонатан Крэйн.

По сведениям источника, стороны конфликта достигли внесудебного урегулирования, однако спортсмен не признал свою вину. У Зверева и Патеа есть общий ребенок.

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В июле 2023 года стало Патеа обвинила Зверева в нанесении телесных повреждений. Прокурор в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела.

В мае 2020 года спортсмена оштрафовали на 450 тысяч евро за нанесение телесных повреждений Ольге Шараповой, еще одной бывшей девушке Зверева.

Александр Зверев (теннис)
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