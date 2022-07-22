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Сегодня, 13:05

Тарпищев: «Хачанов в состоянии вернуться в первую десятку мирового рейтинга»

Тарпищев считает, что Хачанов в состоянии вернуться в топ-10 рейтинга ATP
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Карен Хачанов в состоянии вернуться в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В четверг, 21 июля, 26-летний россиянин одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини (6:3, 7:5) и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Гамбурге (Германия).

«Карен поднабрал форму, играет плотно, созидает и хорошо подает, — приводит слова Тарпищева ТАСС. — Во встрече с Фоньини не дал тому шансов. Чтобы вернуться в десятку, должна в том числе и сопутствовать удача. На ранних стадиях больших турниров надо избежать матчей с лидерами, но в целом Хачанов в состоянии вернуться в первую десятку мирового рейтинга».

Хачанов занимает 26-е место в рейтинге АТР. Теннисист не входил в десятку лучших с осени 2019 года, когда он был восьмой ракеткой мира.

Источник: https://tass.ru/sport/15284481
Теннис
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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