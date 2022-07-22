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Сегодня, 10:50

Джокович сыграет на Кубке Лэйвера в команде с Федерером, Надалем и Марреем

Карен Саркисян
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович выступит на Кубке Лэйвера.

Как сообщает официальный сайт турнира, 35-летний серб войдет в сборную Европы, за которую также сыграют швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.

«Это единственный турнир, где можно сыграть в команде с теннисистами, которые обычно твои соперники. Выступление вместе с Роджером, Рафаэлем и Энди, моими главными соперниками, будет совершенно уникальным моментом в истории тенниса».

Кубок Лэйвера пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне.

Источник: https://lavercup.com/news/2022/07/22/novak-djokovic-joins-dream-lineup-for-team-europe-at-laver-cup-2022?fbclid=IwAR2fCBKBcxCEjxQwou2zpZNbnSCUAUBgn4gzg9uCH_ZP-_0T6yUZR7GaImk
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Энди Маррей
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