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Сегодня, 16:09

Карацев не смог выйти в полуфинал турнира в Гамбурге

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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Гамбурге (Германия).

В четвертьфинале аргентинец Франсиско Черундоло победил Карацева со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 2 часа 27 минут.

Карацев сделал 5 эйсов, совершил 4 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Черундоло сделал 5 эйсов при 3 двойных ошибках и 5 реализованных брейк-пойнтах из 6.

В следующем туре Черундоло сыграет с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4)

Аслан Карацев
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