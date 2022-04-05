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Сегодня, 15:57

Появилось видео драки с участием 15-летнего теннисиста на юниорском турнире в Гане

Иван Торопцев
Корреспондент
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Появилось видео драки с участием 15-летнего французского теннисиста Мишеля Куаме на юниорском турнире серии ITF в Аккре (Гана).

Куаме, который являлся первым «сеяным» турнира в Гане, проиграл местному теннисисту Рафаэлю Нии Анкре со счетом 2:6, 7:6, 6:7. Во время послематчевого рукопожатия француз напал на своего 16-летнего соперника и ударил его по лицу, после чего на корте завязалась драка.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале 20minutos.

Международная федерация тенниса пообещала наказать Куаме. Рафаэль Нии Анкра продолжит участие в турнире, во втором раунде он встретится со своим соотечественником Измаилом Нии Нортеем Довуоной.

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