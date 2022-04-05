Алькарас: «Я точно могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году»

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что хочет выиграть турнир «Большого шлема» в этом году.

«Я бы сказал вам, что готов, я уверен в себе, а также готов физически и морально. Может быть, это будет не «Ролан Гаррос», но я точно могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. И не боюсь в этом признаться», — цитирует Алькараса Marca.

Алькарас стал самым молодым победителем турнира в Майами в истории. Он победил в возрасте 18 лет и 11 месяцев. Таким образом, испанский теннисист побил рекорд серба Новака Джоковича, который побеждал в Майами в 19 лет.

Это второй титул Карлоса в 2022 году. Ранее испанец выиграл турнир ATP в Рио-де-Жанейро. В рейтинге ATP Алькарас поднялся на 11-е место.