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Алькарас: «Я точно могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году»

Карлос Алькарас хочет выиграть турнир «Большого шлема» в этом году
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Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что хочет выиграть турнир «Большого шлема» в этом году.

«Я бы сказал вам, что готов, я уверен в себе, а также готов физически и морально. Может быть, это будет не «Ролан Гаррос», но я точно могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. И не боюсь в этом признаться», — цитирует Алькараса Marca.

Алькарас стал самым молодым победителем турнира в Майами в истории. Он победил в возрасте 18 лет и 11 месяцев. Таким образом, испанский теннисист побил рекорд серба Новака Джоковича, который побеждал в Майами в 19 лет.

Это второй титул Карлоса в 2022 году. Ранее испанец выиграл турнир ATP в Рио-де-Жанейро. В рейтинге ATP Алькарас поднялся на 11-е место.

Источник: https://www.marca.com/en/tennis/2022/04/04/624aa9ba268e3e5d2a8b459d.html
Теннис
Карлос Алькарас
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