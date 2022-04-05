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Сегодня, 07:46

Французский теннисист избил соперника после поражения

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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15-летний теннисист Мишель Куаме из Франции устроил драку на юношеском турнире ITF в городе Аккре (Гана).

Юноша, занимающий 589-е место в юниорском рейтинге, неожиданно уступил в первом круге местному теннисисту Рафаэлю Нии Анкра со счетом 2:6, 7:6, 6:7. Во время послематчевого рукопожатия Куаме неожиданно напал на 16-летнего конкурента, отвесив тому чувствительную пощечину. После этого между соперниками, а также между их командами на трибунах разгорелась драка.

Теперь Международная федерация тенниса обещает наказать дебошира. А Рафаэль Нии Анкра, занимающий в юниорском рейтинге 1708-е место, продолжает выступление на турнире и во втором раунде сыграет с соотечественником Измаилом Нии Нортеем Довуоной. Куаме, который был в Аккре первым «сеянным», как ни в чем ни бывало также остается в сетке соревнований в парном разряде.

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