Французский теннисист избил соперника после поражения

15-летний теннисист Мишель Куаме из Франции устроил драку на юношеском турнире ITF в городе Аккре (Гана).

Юноша, занимающий 589-е место в юниорском рейтинге, неожиданно уступил в первом круге местному теннисисту Рафаэлю Нии Анкра со счетом 2:6, 7:6, 6:7. Во время послематчевого рукопожатия Куаме неожиданно напал на 16-летнего конкурента, отвесив тому чувствительную пощечину. После этого между соперниками, а также между их командами на трибунах разгорелась драка.

Теперь Международная федерация тенниса обещает наказать дебошира. А Рафаэль Нии Анкра, занимающий в юниорском рейтинге 1708-е место, продолжает выступление на турнире и во втором раунде сыграет с соотечественником Измаилом Нии Нортеем Довуоной. Куаме, который был в Аккре первым «сеянным», как ни в чем ни бывало также остается в сетке соревнований в парном разряде.