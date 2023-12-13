Поражение Медведева на «Ролан Гаррос» попало в топ-5 сенсаций сезона по версии ATP

ATP составила топ-5 главных сенсаций прошедшего сезона на турнирах «Большого шлема».

Пятое место в топе заняло поражение россиянина Даниила Медведева от Тиагу Сейбот Уайлда (6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос». Бразилец в итоге дошел до третьего круга турнира, где уступил японцу Йосихито Нисиоке.

Первое место в рейтинге сенсаций заняла победа швейцарца Доминика Штрикера над греком Стефаном Циципасом на US Open. Второе — поражение Тейлора Фритца (США) от Алексея Попырина (Австралия) на Australian Open, а третье место занимает поражение Янника Синнера (Италия) в матче с немцем Даниэлем Альтмайером на «Ролан Гаррос».