Поражение Медведева на «Ролан Гаррос» попало в топ-5 сенсаций сезона по версии ATP
ATP составила топ-5 главных сенсаций прошедшего сезона на турнирах «Большого шлема».
Пятое место в топе заняло поражение россиянина Даниила Медведева от Тиагу Сейбот Уайлда (6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос». Бразилец в итоге дошел до третьего круга турнира, где уступил японцу Йосихито Нисиоке.
Первое место в рейтинге сенсаций заняла победа швейцарца Доминика Штрикера над греком Стефаном Циципасом на US Open. Второе — поражение Тейлора Фритца (США) от Алексея Попырина (Австралия) на Australian Open, а третье место занимает поражение Янника Синнера (Италия) в матче с немцем Даниэлем Альтмайером на «Ролан Гаррос».
- US Open (второй круг). Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Штрикер (Швейцария) — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.
- Australian open (второй круг). Тэйлор Фритц (США) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.
- «Ролан Гаррос» (второй круг). Янник Синнер (Италия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6 (7:0), 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (4:7), 5:7.
- US Open (второй круг). Каспер Рууд (Норвегия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6.
- «Ролан Гаррос» (первый круг). Даниил Медведев (Россия) — Тиягу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.
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