Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:47

Кирьос: «Если честно, я больше не хочу играть в теннис»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Австралиец Ник Кирьос признался, что больше не хочет играть в теннис.

«Если бы все зависело от меня... Если честно, я больше не хочу играть в теннис. Но мне приходится. Я еще столько всего могу дать. Но я выдохся, я устал, перенес уже три операции. А мне всего 28 лет. Даже если бы я выиграл Уимблдон, люди сказали бы: «А теперь сделай это снова». Это крысиные бега. А когда уже хватит? Я очень доволен своей жизнью, в ней более чем достаточно поводов для радости», — цитирует спортсмена TennisUpToDate.

В прошедшем сезоне австралиец принял участие только в одном турнире — Штутгарт (Германия). Остальные соревнования спортсмен пропустил из-за травм колена и запястья. В декабре Кирьос сообщил, что не сыграет на Australian Open-2024.

Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), а также победителем 11 турниров ATP.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/i-dont-really-want-to-play-any-more-nick-kyrgios-drops-dramatic-retirement-bombshell-with-only-one-reason-behind-continuing-career
Теннис
Ник Кирьос
1
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на $200 млн
Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе старым хламом
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова оценила присуждение российским теннисистам призов АТР и WTA

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости