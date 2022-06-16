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Медведев об Ивашко: «Он отличный игрок, но в начале сезона ему очень не повезло с травмами»

Медведев прокомментировал победу над Ивашко во втором круге турнира в Галле
Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Ильей Ивашко во втором круге турнира ATP 500 в Галле.

«Он отличный игрок. В начале сезона ему очень не повезло с травмами, но в конце прошлого года он играл очень здорово. Я знаю его с юных лет, мы играли друг с другом на «Фьючерсах», на «Челленджерах» и в ATP. А еще он обыгрывал меня в Кубке Дэвиса — а это очень важный турнир. Так что он умеет играть в теннис. И он очень хорошо играет на траве. Я рад, что на двух турнирах подряд сумел пройти сложную проверку.

Илья способен играть еще лучше. Ему не повезло в начале сезона, а потом трудно набрать уверенность в себе. Я надеюсь, что он ее вернет, что ему как-нибудь больше повезет с сеткой (смеется)», — приводит слова Медведева сайт ATP.

26-летний россиянин обыграл Ивашко со счетом 7:6 (7:4), 6:3. В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-ivashka-halle-2022-thursday
Теннис
Даниил Медведев
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