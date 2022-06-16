Тарпищев: «Турнир в Галле важен в плане тренировочного процесса и подготовки к главным соревнованиям»

Тарпищев объяснил, почему результаты наших теннисистов не так важны на турнирах ATP 250 и 500

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему поражения или победы наших теннисистов не так важны на турнирах ATP 250 и 500.

«Турнир в Галле важен в плане тренировочного процесса и подготовки к главным соревнованиям, — сказал Тарпищев «СЭ». — Мы и набираем очки сейчас, но специально к турниру не готовимся и не обязательно должны выигрывать. Есть соревнования и поважнее. Нельзя теннисисту держать форму 25 недель. Трава имеет свою специфику. Мы вынуждены сейчас играть, потому что не будем на Уимблдоне, но это не является для нас главным. Люди наигрываются. Проигрыш или выигрыш — это вторичное».

Тарпищев отметил, что показывать результат нужно на 18 главных турнирах.

«Это не такие очки, за которые надо сто процентов бороться, а надо набирать форму. Сейчас и нервная система тоже тренируется, чтобы не было ошибок глупых. Пропускать такие турниры не надо, их надо играть. На 18 главных турнирах надо показывать результат. Эти турниры дают золотые очки. Вот когда ты там проваливаешься, ты вынужден набирать маленькие, чтобы компенсировать неудачу на тех турнирах», — добавил он.

Ранее российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в четвертьфинал турнира в Галле.

Отметим, что в апреле организаторы Уимблдона отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов.