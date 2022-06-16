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Сегодня, 19:03

Медведев обыграл Ивашко и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко во втором круге турнира ATP 500 в Галле.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Российский теннисист 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Ивашко — два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Даниил Медведев
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