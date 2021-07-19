Пэр обыграл Ковалика на старте турнира в Гштааде
17:38
Французский теннисист Бенуа Пэр победил словака Йозефа Ковалика (6:3, 7:6) в первом раунде турнира АТР в Гштааде (Швейцария).
Матч продолжался 1 час и 27 минут. Во втором раунде Пэр сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина).
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Бенуа Пэр (Франция, 6) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:3, 7:6 (7:2)
Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Оскар Отте (Германия, Q) — 7:6 (7:3), 6:1
Вит Копршива (Чехия, Q) — Йохан Никлес (Швейцария, WC) — 6:2, 6:1
Марк Полманс (Австралия) — Сандро Эрат (Швейцария, Q) — 7:5, 6:3
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