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Пэр обыграл Ковалика на старте турнира в Гштааде

17:38
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Французский теннисист Бенуа Пэр победил словака Йозефа Ковалика (6:3, 7:6) в первом раунде турнира АТР в Гштааде (Швейцария).

Матч продолжался 1 час и 27 минут. Во втором раунде Пэр сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина).

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция, 6) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:3, 7:6 (7:2)

Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Оскар Отте (Германия, Q) — 7:6 (7:3), 6:1

Вит Копршива (Чехия, Q) — Йохан Никлес (Швейцария, WC) — 6:2, 6:1

Марк Полманс (Австралия) — Сандро Эрат (Швейцария, Q) — 7:5, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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