Медведев сохранил вторую строчку в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте обновила рейтинг игроков.
Топ-10 рейтинга остался без изменений. Первое место занимает серб Новак Джокович, вторая строчка у россиянина Даниила Медведева, замыкает тройку испанец Рафаэль Надаль.
Россиянин Андрей Рублев сохранил седьмое место в рейтинге, Аслан Карацев и Карен Хачанов расположились на 24-м и 25-м местах соответственно.
Рейтинг ATP:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 370;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8 270;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8 030;
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7 340;
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7 340;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 005;
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5 488;
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4 215;
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3 625...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2 304;
25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2 235.
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