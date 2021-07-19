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Медведев сохранил вторую строчку в рейтинге ATP

06:13
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте обновила рейтинг игроков.

Топ-10 рейтинга остался без изменений. Первое место занимает серб Новак Джокович, вторая строчка у россиянина Даниила Медведева, замыкает тройку испанец Рафаэль Надаль.

Россиянин Андрей Рублев сохранил седьмое место в рейтинге, Аслан Карацев и Карен Хачанов расположились на 24-м и 25-м местах соответственно.

Рейтинг ATP:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 370;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8 270;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8 030;

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7 340;

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7 340;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 005;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5 488;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4 215;

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3 625...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2 304;

25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2 235.

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Сергей Разин все материалы автора

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