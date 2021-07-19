Хуслер снялся с поединка против Лопеса в Гштааде из-за травмы

Испанский теннисист Фелисиано Лопес прошел во второй раунд турнира АТР в Гштааде (Швейцария).

В матче первого круга его соперник швейцарец Марк-Андреа Хуслер отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Счет к тому моменту был 6:4, 4:6, 6:5 в пользу испанца.

Следующим соперником Лопеса станет швед Микаэль Имер.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фелисиано Лопес (Испания, 8) — Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) — 6:4, 4:6, 6:5 отказ Хуслера.