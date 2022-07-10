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Сегодня, 21:10

Тарпищев назвал информацию об участии Карацева в договорных матчах «бульварной хроникой»

Екатерина Звенигородская
,  
Александра Ланцетова
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» информацию немецкого телеканала ZDF, в котором Аслан Карацев подозревается в участии в договорных матчах.

«Смешная ситуация. Если будет что-то официальное, тогда это можно обсуждать. А так, это бульварная хроника, даже смешно обсуждать, мало ли кто чего говорит. Да и потом, это 2019-2020 год, если бы что-то было, нам бы уже давно сообщили. А нам никто ничего не сообщал», — сказал Тарпищев «СЭ».

По информации источника, Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте в 2022 году.

Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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