Определился соперник Рублева по третьему кругу турнира в Мадриде

Андрей Рублев сыграет с Дэниэлом Эвансом в третьем круге турнира в Мадриде

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Британский теннисист Дэниэл Эванс вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).

Во втором круге Эванс победил испанца Роберто Баутисту Агута в трех сетах — 6:3, 5:7, 7:6 (7:2).

В третьем круге британец сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

В параллельном матче серб Душан Лайович обыграл норвежца Каспера Рууда — 7:6 (9:7), 2:6, 6:4. В третьем круге Лайович встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Джон Изнер (США).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 17) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:2)

Душан Лайович (Сербия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 7:6 (9:7), 2:6, 6:4