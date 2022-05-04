Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Мадриде
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).
Во втором круге Зверев победил хорвата Марина Чилича в трех сетах — 4:6, 6:4, 6:4.
В третьем круге немец сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) — Лоренцо Музетти (Италия, Q).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Марин Чилич (Хорватия) — 4:6, 6:4, 6:4
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