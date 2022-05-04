Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:23

Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Мадриде

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).

Во втором круге Зверев победил хорвата Марина Чилича в трех сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

В третьем круге немец сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) — Лоренцо Музетти (Италия, Q).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Марин Чилич (Хорватия) — 4:6, 6:4, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
Трусова влюбилась в Кондратюка, Загитова - в хоккеиста, Медведева в певца. Самые популярные фанатские теории о романах наших фигуристок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определился соперник Рублева по третьему кругу турнира в Мадриде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости