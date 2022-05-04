Джокович назвал главного соперника в карьере

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал испанца Рафаэля Надаля главным соперником в карьере.

«Конечно, то, что Надаль вернулся на корт после паузы, влияет на меня, потому что он мой главный соперник за все время. Вы правы. Я имею в виду, что не думаю об этом, но мы уже довольно давно не играли на одном турнире. Знаете, времена меняются. Есть молодые игроки, и мы оба делаем все, чтобы оставаться на верхних строчках. Считаю, мы все еще сильны, и приятно видеть это», — приводит слова серба Daily Express.

Джокович и Надаль сыграли друг против друга 58 матчей в рамках ATP, 30 из которых выиграл серб, 28 — испанец.

У Джоковича на счету 20 побед в турнирах «Большого шлема», у Надаля — 21.