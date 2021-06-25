Определился соперник Даниила Медведева по финалу турнира ATP в Мальорке
20:53
Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по финалу турнира ATP, который проходит в Мальорке (Испания).
Россиянин встретится с американцем Сэмом Куэрри, который победил француза Адриана Маннарино в полуфинале со счетом 6:4, 6:3.
Матч Даниил Медведев — Сэм Куэрри состоится в субботу, 26 июня.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 720 000 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Сэм Куэрри (США) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 6:3
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