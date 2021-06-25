Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Определился соперник Даниила Медведева по финалу турнира ATP в Мальорке

20:53
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
Теги:

Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по финалу турнира ATP, который проходит в Мальорке (Испания).

Россиянин встретится с американцем Сэмом Куэрри, который победил француза Адриана Маннарино в полуфинале со счетом 6:4, 6:3.

Матч Даниил Медведев — Сэм Куэрри состоится в субботу, 26 июня.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Сэм Куэрри (США) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 6:3

Читайте также

Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Бельгия — фаворит, Россия — середняк? Все — об участниках Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд