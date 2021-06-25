Определился соперник Даниила Медведева по финалу турнира ATP в Мальорке

Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по финалу турнира ATP, который проходит в Мальорке (Испания).

Россиянин встретится с американцем Сэмом Куэрри, который победил француза Адриана Маннарино в полуфинале со счетом 6:4, 6:3.

Матч Даниил Медведев — Сэм Куэрри состоится в субботу, 26 июня.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Сэм Куэрри (США) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 6:3