Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Мальорке (Испания).

В полуфинале Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту — 3:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 57 минут. На счету россиянина 10 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11. У испанца — пять эйсов, одна двойная и один реализованный брейк из двух.

В финале Медведев встретится с победителем матча Сэм Куэрри (США) — Адриан Маннарино (Франция).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 4) — 3:6, 6:3, 6:2