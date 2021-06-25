Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Мальорке
19:12
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Мальорке (Испания).
В полуфинале Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту — 3:6, 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 57 минут. На счету россиянина 10 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11. У испанца — пять эйсов, одна двойная и один реализованный брейк из двух.
В финале Медведев встретится с победителем матча Сэм Куэрри (США) — Адриан Маннарино (Франция).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 720 000 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 4) — 3:6, 6:3, 6:2
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