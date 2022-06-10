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Сегодня, 19:16

Ольховский назвал причину поражения Хачанова в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе

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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский отреагировал на поражение Карена Хачанова от Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (6:7 (5:7), 4:6).

«Обидное поражение. В первом сете подавал на сет — не реализовал. На самом деле трава не самое любимое покрытие Карена. Хотя сейчас трава стала медленнее и можно играть на задней линии: нет такого преимущества у игроков, которые слета играют. Как я и сказал, трава не самое любимое покрытие Карена», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

В следующем туре Оже-Альяссим сыграет с Тимом ван Рейтховеном.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4721847-olhovskij-obyasnil-porazhenie-hachanova-v-chetvertfinale-turnira-v-hertogenboshe.html
Теннис
Карен Хачанов
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