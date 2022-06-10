Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе.
В четвертьфинале он победил Илью Ивашко из Белоруссии со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.
Медведев сделал 4 эйса, 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Ивашко 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем раунде Медведев сыграет с Адрианом Маннарино из Франции.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 648 130 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 7:6 (10:8), 6:4
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