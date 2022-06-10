Маррей обыграл Циципаса в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Британский теннисист Энди Маррей обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира ATP 250 в Штутгарте.

Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

35-летний Маррей пять раз подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех. На счету 23-летнего Циципаса — 8 эйсов, два двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира британец сыграет с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Ник Кирьос (Австралия).

Маррей занимает 68-е место в рейтинге ATP, Циципас находится на пятой позиции.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 692 235 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — 7:6 (7:4), 6:3