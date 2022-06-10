Маррей обыграл Циципаса в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Британский теннисист Энди Маррей обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира ATP 250 в Штутгарте.
Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
35-летний Маррей пять раз подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех. На счету 23-летнего Циципаса — 8 эйсов, два двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира британец сыграет с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Ник Кирьос (Австралия).
Маррей занимает 68-е место в рейтинге ATP, Циципас находится на пятой позиции.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 692 235 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — 7:6 (7:4), 6:3