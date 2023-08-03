Норри уступил Ковачевичу во втором круге турнира в Лос-Кабосе

Британский теннисист Кэмерон Норри во втором круге турнира в Лос-Кабосе уступил американцу Александру Ковачевичу со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. На счету 27-летнего британца 6 эйсов, 2 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге Ковачевич встретится с немцем Домиником Кепфером.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Ковачевич (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 5:7, 7:6 (9:7), 6:4