Циципас обыграл Изнера и вышел четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Читать «СЭ» в

Греческий теннисист Стефанос Циципас в 1/8 финала турнира в Лос-Кабосе обыграл американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету 24-летнего грека 8 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Циципас встретится с Николасом Харри из Чили.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:4