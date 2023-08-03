Циципас обыграл Изнера и вышел четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе
Греческий теннисист Стефанос Циципас в 1/8 финала турнира в Лос-Кабосе обыграл американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету 24-летнего грека 8 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале Циципас встретится с Николасом Харри из Чили.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Призовой фонд 852 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:4
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