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Сегодня, 06:33

Норри обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Акапулько

Сергей Разин
корреспондент

Британский теннисист Кэмерон Норри в полуфинале турнира в Акапулько обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Британец сделал 7 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 3. У грека 9 подач навылет и ни одной ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале Норри встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:4, 6:4

Стефанос Циципас
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