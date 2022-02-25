Чех Веселы победил Шаповалова и вышел в финал турнира ATP в Дубае, где сыграет с Рублевым
Чешский теннисист Иржи Веселы вышел в финал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).
В полуфинале Веселы победил канадца Дениса Шаповалова в трех сетах — 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
В финале чех встретится с россиянином Андреем Рублевым, который ранее обыграл поляка Хуберта Хуркача (3:6, 7:5, 7:6 (7:5)).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Иржи Веселы (Чехия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 6) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)
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