Медведев проиграл Надалю в полуфинале турнира ATP в Мексике
Медведев проиграл Надалю в полуфинале турнира ATP в Мексике
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Акапулько (Мексика).
В полуфинале Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в двух сетах — 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту.
В финале турнира в Акапулько Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:3, 6:3
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