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Сегодня, 09:08

Медведев проиграл Надалю в полуфинале турнира ATP в Мексике

Медведев проиграл Надалю в полуфинале турнира ATP в Мексике
Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Акапулько (Мексика).

В полуфинале Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в двух сетах — 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту.

В финале турнира в Акапулько Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:3, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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