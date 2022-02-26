Медведев проиграл Надалю в полуфинале турнира ATP в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Акапулько (Мексика).

В полуфинале Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в двух сетах — 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту.

В финале турнира в Акапулько Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:3, 6:3