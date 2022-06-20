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Сегодня, 23:12

Ник Кирьос стал первым клиентом агентства Наоми Осаки

Иван Шитик
Корреспондент
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Австралиец Ник Кирьос подписал контракт с агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой и ее агентом Стюартом Дюгидом, сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

Ник стал первым клиентом агентства. Ранее он сотрудничал с Дьюгуидом во времена его работы в IMG.?

Ранее японская теннисистка Наоми Осака отказалась участвовать в Уимблдоне. Последний матч Осака провела 23 мая, когда уступила Аманде Анисимовой в третьем круге «Ролан Гаррос». После этого она снялась с турнира в Берлине из-за травмы ахилла. Таким образом, в 2022 году японка пропустит весь травяной сезон.

По итогам 2021 года Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes, заработав 57 миллионов долларов. При этом заработки от участия в турнирах составляли лишь 2,3 миллиона.

Наоми Осака
Ник Кирьос
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